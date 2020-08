Radu Banciu, despre candidați: De ce trebuie să apelăm numai la derbedei cu dosare penale? Asta facem de 30 de ani - Ne ducem și votăm ultimii oameni posibili (VIDEO)

În ediția de joi a emisiunii Lumea lui Banciu, Radu Banciu a înșirat o listă de candidați la primării care au în spate condamnări fie definitive, fie în primă instanță. „O listă întreagă de zici că-i lista cu COVID pe zi”, a susținut jurnalistul. Banciu a mai spus că ar fi trebuit dată o lege ca oamenii cu probleme penale să nu mai poată candida. Totodată, el a mai remarcat faptul că au cam dispărut buștenii din România. Dar n-au apărut măștile, tabletele, metroul sau autostrăzile promise de politicieni.

„Dan Niță, primar la Miroslava, candidat pentru un nou mandat. În iunie 2020, a fost condamnat de Judecătoria Vaslui la doi ani de pușcărie cu suspendare pentru că, pe 4 iunie, a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 1,85.

Ioan Murărescu, candidat la Ruginoasa, condamnat definitiv prin neapelare, în decembrie 2019, de Judecătoria Pașcani, la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj....

O listă întreagă de zici că-i lista cu COVID pe zi. Atâția sunt. Întreb și eu: n-ați putut până azi domnule Orban, tovarăși, după 30 de ani de neajunsuri, să votați și voi în doi timpi și trei mișcări o lege într-un singur rând: „dacă ai avut probleme penale, nu mai poți candida”. Atât!

N-are importanță că-i cu suspendare, că-i cu neapelare, n-are importanță de care. Credeți că nu există în țara asta niciun derbedeu care să poată candida la primărie fără dosar penal? Eu zic să sunt destui.

De ce trebuie să apelăm numai la derbedei cu dosare penale? Haideți să le dăm o șansă și derbedeilor care încă n-au făcut mare lucru.

Asta facem de 30 de ani. Ne ducem și votăm ultimii oameni posibili. Ne ducem, că asta e democrația. Ne-a zis-o și șeful statului alaltăieri.INFORMAȚIA A FOST CONFIRMATĂ! ESTE VORBA DESPRE DANA GRECU! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ ...

Asta înseamnă democrație: să te împingă ăla nevăzutu de la spate și tu să te duci, că trebuie să te duci, că dacă nu v-ați duce, democrația ar fi la voi, nu la noi, dar când v-ați dus, democratia e la noi și noi nu vă mai dăm măști și tablete.

Apropo, n-au sosit măștile, tabletele, metroul, autostrăzile. S-au dus buștenii. Asta ați făcut pentru cetățean! Nimic nu e gata!”, a afirmat Radu Banciu.

