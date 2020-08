Radu Banciu, despre condamnarea lui Gheorghe Nichita: Ne bucurăm când o spurcăciune din asta ajunge la pușcărie. Toți politicienii sunt adversarii noștri (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de miercuri seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că se bucură de condamnarea la închisoare a lui Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, deoarece „toți politicienii sunt adversarii noștri”. Banciu a mai spus că nu le dorește decât răul politicienilor deoarece „cu atât mai rău pentru clasa politică, cu atât mai bine pentru omenire”.

„Veste bună asta cu Gheorghe Nichita! Țineți minte cât am vorbit noi despre omul ăsta, care n-avea nimic, era un bărbat mediocru, oarecare, greu de privit de către alți bărbați. El nici nu avea succes la bărbați, în sensul în care să lege niște prietenii sau să fie respectat. Evident, cu funcția cucerise niște femei.

Ei bine, azi a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare. A și intrat, se pare, la bulău. În primă instanță luase 4 ani, însă la Curtea de Apel a luat până la urmă 5 ani. El e acuzat că ar fi luat, la un moment dat, o șpagă de 10% dintr-un contract de 70 de milioane de lei.

Fostul edil al Iașului a avut acea idilă, că practic asta l-a consacrat, cu Adina Samson, o fată care, între timp, l-a acuzat de toate relele din lume. El era căsătorit la vremea respectivă, dar înțeleg că asta nu e o piedică pentru femeile serioase. Numai amărâtele, neștiutoarele se plâng de lucrurile astea. Am auzit de la femei cu experiență în lume și care știu ce înseamnă să te ocupi de un brbat, că o femeie e mai tentată să cucerească mai degrabă un bărbat căsătorit decât o lepră din asta, care nici nu are unde să doarmă. În cazul ăsta, doamna Samson, care era o poamă extraordinară la vrema respectivă, s-a lăsat sedusă de faptul că domnul NIchita era căsătorit și, evident, cadoruile pe care acesta i le făcea, că avea de unde.

El a luat doar din acest contract o șpagă de 10 miliaone de lei. În banii de azi, înseamnă mai puțin de două milioane de euro, dar buni la vremea respectivă, buni la Iași.

El a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 2015.

Tot așa probabil se spunea și la Iași, cum se spune la noi, că nu cred că oamenii sunt mai naivi acolo decât aici: ”mergeți la vot! mergeți la vot că dacă nu mergeți voi, votează altul în locul vostru”. Și uite așa l-au votat și pe Nichita, că-mi imaginez că tot după sloganurile astea a fost ales Ghiță Nichita primar la Iași. Iată că ăsta e rezultatul.

Instanța a dispus și confirscarea sumei de peste 1,2 milioane de lei de la Tiberiu Urdăreanu, cel care l-a turnat pe Nichita, cel care i-a spus că i-a dat șpaga. Urdăreanu n-a luat decât 8 luni cu suspendare.

Samson, că ea e subiectul principal, e acum măritată în Germania.

Noi ne bucurăm, bineînțeles, de fiecare dată când o spurcăciune din asta ajunge la pușcărie, pentru că nu avem nimic de împărțit cu nimeni. Toți politicienii sunt adversarii noștri. Ca s-o știe fiecare, fie că e tânăr, fie că e bătrân: nu le dorim decât răul!

Cu atât mai rău pentru clasa politică, cu atât mai bine pentru omenire”, a afirmat Radu Banciu.

