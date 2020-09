Radu Banciu, despre creșterea pensiilor: Să presupunem că PSD este un partid serios. Chiar și dacă ești serios, nu te ia nimeni în calcul dacă tu propui așa ceva exact în campania electorală (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de miercuri a emisiunii „Lumea lui Banciu” despre majorarea pensiilor cu 40%, prevăzută în legea rectificării bugetare, care a fost adoptată de Parlament după ce proiectul venit de la Guvern a fost modificat în comisiile de specialitate, la inițiativa PSD. Subiectul a fost abordat, miercuri, și în conferința de presă susținută de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

”Am văzut avertizarea că dacă se aplică programul ăsta cu măritul pensiilor cu 40% pierdem 3 miliarde de euro, pentru că vom încălca mai multe tratate, așa ni s-a pus în vedere. Președintele Iohannis a declarat prudent că astfel de lucruri nu se pot pune în aplicare, «o să le punem în aplicare când o să fie momentul prielnic», adică niciodată, evident, pentru că dacă ar fi fost moment prielnic probabil că pensiile ar fi ajuns să fie mărite cu 40%, cum ar fi fost și alocațiile pentru copii mărite suficient încât să nu mai fie nevoie, în campania electorală, după 30 de ani de neîmpliniri, să vii și să pretinzi așa ceva.

Pe asta cu pensiile nu am priceput-o absolut deloc, de ce era o urgență exact acum. Să presupunem că PSD este un partid serios, să prespunem că în această idee ei erau alături de oameni și voiau să facă ceva, dar chiar și dacă ești serios, nu te ia nimeni în calcul dacă tu propui așa ceva exact în campania electorală. Omul, dacă are un pic de minte, știe că, de fapt, este un demers cu dus și întors, că tu ai pretenții ca după aia să obții ceva de acolo. Ai fi putut să faci asta oricând în 95% din timpul în care ai condus România până acum”, a comentat Banciu.

El a mai susținut că oricum această inițiativă are șanse mici să se concretizeze în condițiile în care se așteaptă un verdict din partea Curții Constituționale și, după cum spun guvernanții, nu există bani suficienți la buget.

„Oricum, a fost atacat acest proiect la Curtea Constituțională, șansele sunt mici să fie pus vreodată în aplicare întrucât nu există fonduri. Pensiile nu se pot mări dacă nu ai cu ce, nu ai de unde.

Au fost candidați în anii 90 care au vrut să ne dea de atunci salarii pe măsura prețurilor și n-a reușit niciunul până acum. Niciun candidat nu a reușit, din 90 până astăzi, să ne aducă la egalitate, adică să spunem că atât cât au crescut prețurile, au crescut și salariile și nu-i nicio problemă pentru noi că se măresc prețurile în fiecare lună, că știm că ne mărește și leafa. Nimeni n-a putut să facă asta și nu numai în România, nici în alte țări. Asta poți să faci doar pe hârtie, când te bați cu pumnii în piept, în realitate nu există nicio șansă”, a mai spus Radu Banciu.

