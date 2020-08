Radu Banciu, despre decizia strănepotului Agathei Christie de a redenumi romanul „10 negri mititei”: Un bou care n-a citit cartea / Nu e nimic jignitor în a numi un măgar ”măgar” și o pisică ”pisică” (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de miercuri seară a emisiunii Lumea lui Banciu, știrea conform căreia romanul ”10 negri mititei”, al Agathei Christie, va fi revizuit în Franța și publicat doar cu titlul ”Erau 10”, mai ales pentru a se renunța la termenul ”negru”. Jurnalistul a spus că acum se înjură mai mult decât în anii '30, când a apărut cartea, numai că nu dă bine să folosești anumite cuvinte în public. Așa e moda acum. Banciu a mai ținut să sublinieze că nu e nimic jignitor în a numi o pisică ”pisică” și un măgar ”măgar”.

„Ajungem la adevăratul subiect al zilei.

Romanul polițist ”10 negri mititei”, care sună oribil în aceste vremuri când se demolează statuile avangardiștilor, nu va mai purta acest titlu. În Franța, acesta se va numi pur și simplu ”Erau 10”. În România, însă, nu. Din informațiile pe care le avem, vor și ”mititeii” în continuare în titlu. De exemplu, ”10 mititei” sună bine în România, mai ales că nu mai citește nimeni oricum.

Romanul a fost scris în 1938 de Agatha Christie, care s-a prăpădit în 1977, deci e oale și ulcele deja de atâta timp.

Decizia a fost luată de cel care deține drepturile de autor, strănepotul scriitoarei, James Prichard. Acesta, ca să mai câștige niște bănuți sau să nu-i mai spargă unii geamurile cu pietre eventual chiar să-i dărâme crucea de pe mormânt Agathei, a recunoscut că astfel de titluri în ziua de azi nu mai au ce să caute.

Așteptăm și noi toată opera lui Caragiale, atâta doar că la noi nu are nimeni timp să răsfoiască literatura.

În roman se folosește cuvântul ”negru” de 74 de ori. Probabil ăsta a fost succesul său - a fost vândut în peste 100 de milioane de exemplare. Plus tot felul de proaste adaptări cinematografice și de televiziune. Una mai proastă decât alta.

„Când a fost scrisă cartea, limbajul era diferit, erau folosite cuvinte uitate acum”, a spus James Prichard. Nu, absolut deloc! Sunt cuvinte pe care le folosește lumea și azi, numai că nu poți să le spui în public. Acum se folosesc chiar mai mult decât în anii 30. Vrei să spui că oamenii nu mai înjură? Și tu înjuri. Și membrii CNA înjură, că și ei tot oameni sunt. POZA ANULUI! UN FOST JURNALIST a publicat O FOTOGRAFIE COMPROMIȚĂTOARE cu LIVIU DRAGNEA. Totul a ieșit acum la iveală

Numai când suntem la serviciu sau când ne prefacem, de fapt, că lucrăm, în realitate la serviciu nu merge nimeni în România, ne prefacem că lucrăm, încercăm să ne salvăm leafa viitorul, concediile, dar nu putem să spunem că ne-am făcut băieți cuminți, că nu mai înjură nimeni. Ba mie mi se pare că sudălmile sunt mai multe azi decât în anii 30, mai ales că atunci mai aveam speranță. Astăzi aceasta a dispărut și putem să înjurăm mai abitir un pic, că știm că vine sfârșitul lumii cel târziu la capătul secolului XXI.

”Sunt convins”, zice boul ăsta, ”că Agathei Christie nu i-ar fi plăcut ca cineva să fie jignit de vreun cuvânt folosit de ea”. Nici ăsta n-a citit cartea...

”Nu mai trebuie folosiți termeni care ar putea răni: acesta este comportamentul pe care trebuie să îl adoptăm în 2020”. Bă, cât o fi luat oare ăsta? Dar ce jignire? Era o figură de stil, o metaforă, iar a numi un măgar ”măgar” și o pisică ”pisică” ce legătură are? N-a jignit pe nimeni! Nu i-a făcut în niciun fel”, a afirmat Radu Banciu.

