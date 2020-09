Radu Banciu, despre filmul Joker și vâlva pe care a stârnit-o: „Este o rușine la adresa civilizației umane așa ceva” (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, despre filmul „Joker”, care a avut un număr record de nominalizări la Premiile Oscar și care, în cele din urmă, avea să îi aducă lui Joaquin Pheonix, cel care a interpretat rolul de protagonist în film, distincția pentru cel mai bun actor, respectiv lui Hildur Gudnadóttir pentru cea mai bună coloană sonoră.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.