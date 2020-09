Radu Banciu, despre infrastructură: Nu e timp pentru așa ceva, întâi promisiunile electorate. Veți primi la promisiuni până n-o să mai puteți duce (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit, în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, despre Autostrada Unirii, metroul din Drumul Taberei și despre calea ferată care ar trebui să lege Gara de Nord de Otopeni. Jurnalistul susține că România nu are infrastructură pentru că politicienii nu au timp de așa ceva: sunt prea ocupați să păcălească oamenii cu promisiuni electorale pe care nu le vor respecta niciodată.

„CNAIR a lansat licitația pentru completarea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect de execuție pentru autostrada Târgu Neamț - Iași - Ungheni. Durata contractului de fezabilitate e de 38 de luni. Nici nu mai trebuie să traducem în ani, că ne doare capul.

De 30 de ani, în România noi suntem la o distanță de 38 de luni de a termina un studiu de fezabilitate pentru Autostrada Unirii. Deci ăsta este nivelul administrației României, în acest caz de infrastructură, dar a Guvernelor României în ansamblul lor. Deci au trecut 30 de ani și noi mai avem un răgaz de 38 de luni ca să terminăm începutul primului studiu real de fezabilitate al Autostrăzii Unirii. După care, scenariul ar urma să fie ăsta: nu se mai întâmplă nimic încă 38 de luni, după care va urma o licitație ceva. Sigur, studiile astea expiră, că nici ele nu au răbdare la infinit. Dar nu-i nimic. Eternitatea ne așteaptă, bă! Credeți că la scara eternității va conta vreodată în ce secol am terminat Autostrada Unirii? Important e s-o terminăm.

Haideți să numărăm în fiecare ai până se vor termina cele 38 de luni, că atunci ar trebui să fie gata studiul. Să vedeți că dacă o să punem în direct întrebarea la televizor, peste anii ăștia, o să i se spună: ”Care studiu? Dar ce? Era un studiu de fezabilitate? Stați că vă dăm un răspuns. Dacă ne dați un mail, o să vă răspundem în cel mai scurt timp”. 38 de luni vor mai trece până la următoarea licitație”, a afirmat jurnalistul.

