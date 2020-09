Radu Banciu, despre Liviu Dragnea: Să știți că încă e viu. Își petrece 23 de ore din 24 în celulă, ceea ce, sigur, nu poate decât să ne bucure (VIDEO)

Radu Banciu a exprimat, în ediția de marți a emisiunii Lumea lui Banciu, uluirea și revolta vizavi de faptul că România a fost o vreme condusă de un individ ca Liviu Dragnea, „un garajist” și „un nimeni absolut”.

„Sunt unii chiar mai amărâți decât noi. N-am mai vorbit despre personaj în ultima perioadă... Ei bine, este vorba de Liviu Dragnea. Să știți că încă e viu acest cetățean, își petrece în ultima perioadă 23 de ore din 24 în celulă, ceea ce sigur, nu poate decât să ne bucure.

Acum sunt niște probleme acolo. Audiat prin videoconferință la Jucătoria Sectorului 5 în procesul prin care a contestat interdicția de a mai lucra la atelierul penitenciarului Rahova, după ce a dat un interviu din spatele gratiilor doamnei Alexandrescu, el a intentat alte două procese penitenciarului. Asta face Dragnea în ultima perioadă...

Dragnea a susținut că nu știa de la început că acea conversație lejeră pe Skype cu Anca Alexandrescu va fi difuzată și că abia apoi a fost informat. „De două luni și jumătate stau închis în cameră 23 de ore pe zi”. A 24-a oră muncește pe rupte la atelierul mecanic, de fapt la un garaj.

Ăsta a condus România, Dumnezeule! Un garajist... Se pricepe, nu zice nimeni că nu se pricepe, dar asta trebuia să facă, bă, și în libertate.

El conducea țara asta, el ne dădea sfaturi, el ne mărea pensiile, el ne trimitea la muncă, el ne aducea acasă, ne aștepta în stația de tramvai. El ne era baci, bă! Ăsta era prietenul lui Victor Ponta, prietenul tuturor. Un garajist...

Liviu Dragnea, un nimeni absolut! Ăsta conducea România, bă! Lui i se închinau toate vedetuțele astea, toți spăgarii din televiziuni, toți PSD-iștii, toți alegătorii, ăsta ne conducea... Ăsta era Dumnezeul interlopilor, Dumnezeul tuturor”, a susținut Radu Banciu.

