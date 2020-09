Radu Banciu, despre podul Ciurel: „Proiectul a durat 14 ani, dintre care 10 numai în tribunale. Ceea ce e și firesc, pentru că la o construcție de asemena amploare era și normal să se socotească lumea” (VIDEO)

Radu Banciu a adus în discuție, în ediția de joi a emisiunii „Lumea lui Banciu” despre Podul Ciurel Nod Virtuții, lucrare ce va fi inaugurată în cursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie și a cărei realizări a durat 14 ani, 10 dintre aceștia fiind petrecuți în tribunale, iar 90% din lucrări fiind realizate în ultimii patru ani.

„Iată că vin vremuri bune pentru locuitorii Capitalei. Primarul general, Gabriela Firea a anunțat că sâmbătă, ceea ce nu e chiar la capătul lumii, e doar la capătul săptămânii, va fi deschis și dat circulației Podul Ciurel Nod Virtuții. Un pod de tip Shanghay, eu nu l-am văzut niciodată, dar proiectul a durat 14 ani, dintre care 10 numai în tribunale. Ceea ce e și firesc, pentru că la o construcție de asemena amploare era și normal să se socotească lumea, să se judece, vă dați seama licitații peste licitații, conflicte, cine știe ce gângănii s-or fi găsit pe acolo. Lucrările la acest pod au fost realizate în ultimii patru ani, adică în mandatul doamnei Firea.

Dacă ar fi putut ar mai fi inagurat doamna Firea câteva poduri, dar nu se mai poate până la sfârșitul acestei campanii electorale, dacă nu poate pentru parlamentare să vedem, să mai scoatem ceva din joben.

Fiți atenți ce scrie aici: Proiectul a început acum 14 ani, 10 ani s-au petrecut mai mult în tribunale, s-au pierdut, din aceste motive, 10 milioane de euro. Puțin, evident, dacă s-au pierdut nu e mare lucru. Dacă am fi putut am fi semnat cu toții cu două mâini să nu se fi pierdut în buzunarele știți voi cui banii aceștia. „Vă anunț cu mare bucurie, a scris doamna Firea, „că am finalizat lucrările la Podul Ciurel Nod Virtuții, pe care se va putea circula începând de sâmbătă”.

Deci este un pod peste Dâmbovița, iată imaginile, era greu să le descriem, într-adevăr o construcție din altă lume. Două pasaje supraterane peste Șoseaua virtuții, un pod la nivelul solului peste Dâmbovița, păcat că nu trecea și Nilul pe acolo dacă am fi reușit să le unim, nouă bretele rutiere, cică sunt 9 eu văd vreo 2, 7 invizibile – e mai bine să fie invizibile că așa surpriza e și mai mare pentru cei care călătoresc. Deocamdată el nu duce nicărieri, este un pod ca în Oltenia dar asta spune doamna Firea, că dacă va fi aleasă încă vreo 3-4 mandate o să găsească și o utilitate acestui pod, el s-ar uni cu Bulevardul Uverturii, se va construi acolo în următorii 500 de ani un drum expres, ce va ajunge până la Sos. De Centură și se vor rezolva toate probleme de trafic.

Avem multe de vizitat în aceste zile. Spuneam că voi ajunge în acest weekend și în Drumul Taberei. Pot fi văzut acolo, pot să strâng niște mâini pe sub pâmânt și vă voi relata exact cum stau lucrurile. Nu știu la podul acesta dacă voi putea să ajung.”

