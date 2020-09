Radu Banciu, despre redeschiderea școlilor: Avem scenariul ecarlat, untdelemn, paprikă... Dă-le dracului de scenarii, că nu ele contează, ci culoarea din capătul lor! (VIDEO)

Radu Banciu a ironizat, în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, ”organizarea” greoaie și alambicată a deschiderii noului an școlar, pe scenariile verde, galben și roșu, dar și incapacitatea autorităților de a le asigura elevilor tabletele necesare, deși au avut la dispoziție câteva luni.

Radu Banciu: „Păi puteau autoritățile din martie și până în septembrie să facă rost de tablete, de ustensile pentru școală? Nu puteau, bineînțeles!”

„Cică peste 2.100 de elevi, asta înseamnă undeva la 18% din localitățile aflate în scenariu roșu... Nu e doar scenariul galben, mai e și unul roșu. Mai e și scenariul ecarlat, scenariul burgund, cum zice prostul ăla de Busu. Sunt tot felul de scenarii din astea și mai ales foarte multe culori de care n-am auzit niciodată. Dă-le dracului de scenarii, că nu scenariile contează, ci culoarea din capătul lor!

Ei bine, asta înseamnă că, în acest scenariu roșu,... există scenariul untdelemn, scenariul paprikă, scenariul... sunt multe! N-au niciun dispozitiv pentru a participa la școala online.

Acum, să nu sărim chiar ca arși, trebuie să ne calmăm și noi. Păi de unde să aibă dispozitive că nu ne-am născut învățați, iar pandemia asta dracului nu durează de când e lumea și pământul. Păi puteau autoritățile din martie și până în septembrie să facă rost de tablete, de ustensile pentru școală? Nu puteau, bineînțeles! Între martie și sepembrie e cât ai respira o dată, cât ai înjura o dată, cât ai trage o flegmă sau cât ai completa un formular din ăla la Miliție. Timpul e scurt, mai ales la scara istoriei. Păi cum am putea noi să dăm vina pe Turcan, peste două veacuri, să spunem că în intervalul martie - septembri 2020 nu a putut să le aducă copiilor niște unelte din astea cu care ei să scormonească pe la școală? Nu reprezintă nimic absolut nimic”, a afirmat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ

Monica Anisie, explicații despre achiziția tabletelor. De ce nu vor ajunge toate la elevi în timp util

Sâmbătă, ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat, pentru B1 TV, de ce au existat întârzieri mari cu licitația pentru achiziționarea celor 250.000 de tablete și de ce deocamdată vor fi livrate doar 82.000 dintre ele.

„Din martie, m-am preocupat, am tot spus că trebuie să avem tablete. În mai am primit banii de la Guvern și i-am alocat pentru achiziționarea a 250.000 de tablete. Am dat banii către ONAC, care se ocupă de achizițile centralizate. S-a realizat destul de târziu, nu știu de ce, că noi nu putem verifica. Am aflat că e un câștigător pentru trei loturi. Deci au fost nouă loturi și au câștigat pentru trei. Sunt 82.000 de tablete. Data de 8 înțeleg de la ONAC că e ultima zi în care se pot depune contestații la licitații. Până acum nu s-au depus contestații. Dacă nu se depun, 82.000 de tablete, pe 9, înțelegem că operatorul care a câștigat începe distribuția. A fost un necesar stabilit de 250.000. El a fost transmis de inspectoratele școlare. Ele au făcut un inventar, l-au transmis la Minister și pe baza lui, noi am putut fundamenta această achiziție”, a explicat ministrul Educației pentru B1 TV.

Scenariile de începere a anului școlar: