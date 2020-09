Radu Banciu, despre stimulentul propus de PSD pentru profesori: „Ca și cum România ar merge la ștanță în fiecare săptămână, la ordinul șefilor săi analfabeți, să mai scoată niște bani” (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de miercuri seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, proiectul de lege depus de PSD la Parlament, care prevede acordarea unui un stimulent de risc de 2.000 de lei lunar, pe întreaga perioadă a stării de alertă și, după caz, de urgență, pentru cadrele didactice. Potrivit aceleiași inițiative, pentru personalul auxiliar, suma ar fi de 1.500 de lei.

