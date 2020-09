Radu Banciu, despre voucherele de vacanță la moaștele Sfintei Parascheva: „Adică dormi în picioare când aștepți la raclă, dar dormi pe banii tăi” (VIDEO)

Radu Banciu a discutat în timpul ediției de joi a emisiunii „Lumea lui Banciu” despre cazul voucherelor de vacanță, ce pot fi folosite la moaștele Sfintei Parascheva, de către turiștii care doresc să se cazeze în Iași.

„În mai puțin de o lună începe pelerinajul la moaște, la Sfânta Paraschieva, deci Iașul intră în fibrilație. Între 100 .000 și 300. 000 de oameni se deplasează acolo. De data asta, organizatorii care nu au cum să impace rugăciunea cu regulile sanitare, s-au gândit, totuși, prin intermediul hotelierilor, vă dați seama câte hoteluri sunt în Iași. Organizatorii s-au gândit să le trimită credincioșilor vouchere de vacanță.

Nu am înțeles exact, vouchere pupă ele racla sau trebuie să le pupi tu. Oana Paveliuc, manager de hotel ieșean, a declarat: „Ne-am pregătit cu un pachet special pentru ei, în valoare de 1.500 de lei, în care avem incluse 4 nopți de cazare.” Adică dormi în picioare când aștepți la raclă, dar dormi pe banii tăi. Până acum se dormea gratis, ceea ce nu e același lucru. Poate fi plătit și cu vouchere de vacanță, adică poți să stai în picioare să dormi și cu voucherul în mână.

Prețurile au scăzut, evident cu până la 30% față de anul trecut, pentru că atunci se dormea gratis. De obicei, 2. 000 de oameni trec, pe oră, pe sub baldachinul unde este așezată racla din argint. Preotul Marian Timofte precizând: Ritmul de închinare cred că va fi același”.

Poate că totuși, doamna Paveliuc, mai dați la voucherul ala niște semințe, covrigei, să aibă oamenii când stau acolo la petrecere aia, în picioare, câteva săptămâni. Patru zile e minim, dar tu poți să îți prelungești sejurul. Peste tot în lume poți să faci asta. Te simți bine, poate nu va bate vântul chiar așa de tare, nu va fi așa de frig, stai două săptămâni la moaște. Mi se pare colosal!”, a declarat Radu Banciu.

