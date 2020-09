Radu Banciu, după excluderile din PSD: Au fugit în munți, nimeni nu va mai auzi niciodată de ei. Carmen Dan, absentă la întâlnirea cu istoria, mai are, totuși, o șansă (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, cele patru excluderi decise de conducerea PSD ca urmare a faptului că mai mulți parlamentari social-democrați au lipsit de la ședința pe moțiune din Parlament, iar întrunirea plenului reunit a fost anulată din lipsă de cvorum. Carmen Dan, a cincea absentă, încă nu a fost dată afară din partid, dar situația sa va fi analizată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.