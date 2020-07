Radu Banciu a vorbit în ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre faptul că în tot mai multe zone ale țării, autoritățile au impus obligativitatea purtării măștii de protecție și în spațiile publice deschise, pentru a limita astfel răspîndirea noului coronavirus. În acest context, el a remarcat că cei mai mulți dintre români nu poartă corect masca de protecție.

”Avem numărul morților din Spania, Italia și Franța, la un loc, în România, într-o singură zi. Acolo am ajuns, fără ca astăzi să mai avem curajul să mai facem ceva. Acum băgăm asta cu masca în aer liber pentru că așa am văzut că așa se poartă și la alții. În Belgia, de exemplu, e obligativitatea purtării măștii oriunde, când ai ieșit din casă trebuie să porți masca indiferent unde te duci. Văzând România că asta ar fi o soluție care să coste mai puțin electoral, a adoptat-o pe asta, iarăși, fără nicio legătură cu situația de la noi. La noi nu poartă masca nimeni corespunzător. Eu sunt convins că 95% din populația României poartă masca neregulamentar, în ciuda apelurilor domnișoarei respective din fiecare zi. Ne sună în cap apelurile «poartă masca» ca pichamărul, de nu știu câte ori, pe orice dai. Și la desene animate, la reclame, tot doamna cu masca e, deci o auzi absolut peste tot. Nimeni, maximum 5% din populația României poartă masca corect și o îndepărtează de pe față corect, o utilizează o dată dacă este de unică folosință. Deci este un haos total, nimeni n-a explicat cum trebuie.

Astăzi, de exemplu, când am venit la serviciu cu autobuzul, eram singurul cetățean care purta masca. Nu erau mulți, erau vreo 15. 14 nu purtau mască. Deci asta este Capitala României în momentul de față. Asta este treaba Guvernului. Guvernul, Primăria trebuiau să se ocupe de lucrurile astea”, a spus Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.