Radu Banciu: În fiecare zi o să scoatem la iveală imbecilitatea și impostura fără margini a clasei politice. Toți s-au gândit să facă avere și toți au reușit. Nu a rămas niciunul în chiloți (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, că în această ultimă săptămână de campanie electorală va insista pe „imbecilitatea și impostura fără margini a clasei politice din România”. Jurnalistul a afirmat că politicienii români nu vor să facă nimic pentru țară, ci doar să fure și să se căpătuiască. A mai spus, de asemenea, că noțiunile de Dreapta și Stânga în politica dâmbovițeană sunt golite de orice conținut, deoarece traseismul politic a făcut să nu mai existe practic nicio diferență între partide și candidați.

„Măcar în săptămâna asta, în fiecare zi o să vă tocăm cu lucrurile astea și, în primul rând, să scoatem la iveală imbecilitatea și impostura fără margini a clasei politice din România. Asta după ”apelul la impostură”, Nicușor Dan nu este deloc bine plasat să vorbească despre asta, mai ales că el a făcut un compromis care, până la urmă, va fi și compromisul vieții sale, acela de a trăda până la urmă inocența aia din ochii și din penița alegătorului de acum opt ani. Era atunci candidat independent, dar a văzut după o perioadă că nu poți să faci politică în România dacă nu faci compromisuri și atunci a acceptat această susținere a PNL care, după cum vedeți, și-l aproprie azi pe Nicușor Dan.

Rareș Bogdan, care e un impostor, vorbește despre asta ca și cum PNL l-ar fi inventat pe Nicușor Dan. PNL, bă, care n-a reușit să aibă un candidat două sesiuni la rând și care a lăsat-o pe doamna Firea... Tot prostul a votat PSD în România din 1990. Nu e o surpriză. Proștii sunt aceiași chiar dacă unii au murit de COVID și vor mai muri”, a afirmat jurnalistul.

