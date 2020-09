Radu Banciu: În lumea bună se insistă pe reluarea școlilor. Ar fi bine, totuși, ca să n-ajungă Universul în situația în care să îl pună pe unul ca „Mitralieră” să tragă definitiv obloanele acestui mapamond (VIDEO)

Radu Banciu susține că la nivel mondial se insistă pe redeschiderea școlilor, oferind drept exemplu situația economiei, care „dacă ar fi lăsată să aștepte Covidul, s-ar dezumfla definitiv”. În ediția de joi seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, jurnalistul a explicat că, potrivit ultimelor informații despre boală, copiii pot avea în același timp și anticorpi, și COVID-19. „Se transmite foarte greu, totuși, Covidul de la copil, la copil”, a explicat el, invocând o serie de teste efectuate în Germania, Franța și Marea Britanie.

