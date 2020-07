Radu Banciu a vorbit în ediția de luni a emisiunii ”Lumea lui Banciu”, despre anunțul premierului Ludovic Orban, potrivit căruia autoritățile ar putea introduce obligativitatea purtării măștii de protecție și în spațiile publice deschise. Este vorba despre locurile foarte aglomerate, cum sunt piețele sau chiar plajele. Banciu a susținut și că, în ciuda creșterii alarmante a numărului de infectări cu noul coronavirus, este puțin probabilă ”întoarcerea românilor în case”.

”A văzut Ludovic Orban că această măsură a fost luată în Belgia și s-a gândit că poate n-ar fi rău să o aplice și la noi, având în vedere că e o măsură modestă, fără mare implicare, care nu poate să-i urce lumea în cap, o chestie din asta lejeră pe care, teoretic, chiar el ar putea să o pună în aplicare, nu necesită prea mare efort. Evident că întoarcerea românilor în case într-o perioadă în care vine luna celor mai multe plecări în vacanță este improbabilă în România, deși nivelul stării de alertă și de urgență, la un loc, au fost depășite în această perioadă, când greu ne putem imagina să mai vină o zi fără o mie de cazuri de contaminare”, a comentat Banciu.

El este de părere însă că o astfel de măsură nu poate fi eficientă pentru că este ”necontrolabilă”.

”În primul rând, nu poartă nimeni. În al doilea rând, este necontrolabil, cum nu ați reușit să controlați nici în mijloacele de transport în comun, unde nu este nimeni care să controleze, iar controlorii, când se urcă, stau cu masca pe bărbie și controlează doar biletul. (...) Mijloacele de transport trebuiau să fie gratuite în această perioadă. Portul măștii trebuia să fie obligatoriu, nu biletul”, a mai spus Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.