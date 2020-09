Radu Banciu: Liviu Dragnea cică ar duce-o ca o pașă la Rahova. Cum o fi să cobori în pivința neamului și să ți se spună dintr-odată că trebuie să porți mască? (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit, în ediția de miercuri seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, despre situația lui Liviu Dragnea, care le-a cerut judecătorilor să îi permită să muncească. Jurnalistul a amintit și de tentativele fostului președinte al PSD de a obține, tot în instanță, o eliberare înainte de termenul la care îi expiră codamnarea din dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.

