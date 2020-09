Radu Banciu: Ziceți că românii merită mai mult, trebuie mai bine informați. N-am avut niciodată în clasa politică o vocea care să ne convingă

Radu Banciu a vorbit în ediția de joi seară a emisiunii "Lumea lui Banciu" despre cum sunt împărțiți românii in funcție de cum privesc votarea. Prezentatorul a mai afirmat și că există o categorie de români care și-ar dori să voteze, însă sunt atât de dezamăgiți de clasaa poltică, că merg și își anulează votul.

"Ni se spune că din cauza noastră a trântorilor, din fericire suntem mulți, între 40 ș 60% de fiecare dată. Unii dintre ei, sunt de acord, nu se duc la vot pentru că nu-i interează, dar nu este numai vina lui. Voi când vă adresați electoratului sunteți pupincuriști, nu-i faceți proști pe români, că nu aveți curajul. Ziceți că românii merită mai mult, trebuie mai bine informați...N-am avut niciodată în clasa politică o vocea care să poată să convingă", a declarat Radu Banciu.

"Există și o categoria oamenilor care ar vrea să voteze, sunt tentați să o facă, dar au fost de atâtea ori dezamăgiți încât până la urmă se duc, rămân cu ștampila în mână și până la urmă o pun aiurea sau îi ștampilează pe toți, o categorie de frondiști. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți dintr-aștia pentru că mizeria asta, cocina clasei clasei politice numai îndemnuri la voturi nu merită. Noi suntem îndemnați în anii Uniunii Europene suntem îndemnați să ne ducem să votăm analfabeți. Nu vedeți ce-i în toată țara cu toți aștia, nenorociții care au trecut de la partid la altul, care nu mai știu unde se poate fura mai bine", a mai spus jurnalistul.

