Radu Banciu: Omenirea se va lovi de zid cu un grad de idioțenie mai mare decât în toate celelalte secole cumulate, dar face bine și asta (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de marți a emisiunii Lumea lui Banciu, că tot ce au făcut oamenii până acum, dezumanizând această planetă, i-a adus în situația în care cultura practic a murit. Jurnalistul a explicat această concluzie a sa după ce a citit datele unui studiu World Vision România, despre cât de mult au avut de suferit elevii din mediile defavorizate de când a izbucnit epidemia de coronavirus. Banciu consideră că apelurile disperate ale specialiștilor pentru reluarea cursurilor în școli sunt tardive, deoarece „orice umbră de cultură a dispărut de pe această planetă de vreo 20 de ani”.

„Trei din cinci părinți din mediile defavorizate, de la sate, cică n-au mai putut lucra în perioada pandemiei. Deci s-au uitat pratic pe fereastră sau pe tavan. Doi din cinci n-au putut să asigure elementele de bază în casă, iar jumătate dintre elevi n-au făcut școală online deloc, potrivit unui studiu prezentat de World Vision România.

Nu e mare anchetă, sunt de acord, dar încep să apară primele defrișări intelectuale după această pademiei. Am văzut și organizații mondiale importante cum fac un apel disperat la relurea activităților școlare. Exagerează! Mi se pare tardiv. Orice umbră de cultură a dispărut de pe această planetă de vreo 20 de ani. Nu se mai face oricum nimic, trebuie să ne reprofilăm.

Secolul XXI, dacă va trece măcar de jumătate, va fi un secol al analfabetismului și al idioțeniei. Din punctul ăsta de vedere, nu mai există cultură. Nu mai citește nimeni nimic, nu se mai informează nimeni, nu mai știe nimeni nimic, toate informațiile sunt de la prieteni suau de pe rețelele sociale. Suntem în prologul acestor evenimente digitale, încă nici n-a apărut tehnologia 5G peste tot. Odată ce lucrurile astea se vor intensifica, cum să-i mai pirzi vremea citindu-l pe Cehov? Va deveni un fel de Ion Agârbiceanu. Nu vor mai exista biblitecile, cărțile. Acum se dă foc la statui, ați văzut... Poimânie se va da foc la biblioteci.

Pe bună dreptate, că în evoluția omenirii toate aceste defrișări, tot ce s-a făcut dezumanizând această planetă a condus inevitabil la această situație.

Finalul e foarte aproape. Omenirea se va lovi de gard sau de zid cu un grad de idioțenie mai mare decât în toate celelalte secole cumulate, dar să știi că face bine și asta.

E bine să te duci definitiv, fiind în interiorul tău de o prostie inimaginabilă. Cu cât gândești mai mult, vorba lui Eugen Ionescu, cu atât îți dai seama mai mult de inutilitatea existenței acestei lumi, cu cât ești mai prostănac, cu atât ești mai fericit, ai mai multe poze pe Instagram, ai mai mulți prieteni și ești mai fericit", a afirmat Radu Banciu.

