Radu Banciu: Omul s-a tot dezvoltat și evident că și-a distrus planeta / Poți să te rogi la cine vrei tu, să pupi câte moaște vrei, dar de asta nu scapi (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de miercuri seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că omenirea nu trebuie să se bazeze pe vaccinul anticoronavirus, pentru că nu-l va avea. „Nu suntem pregătiți. Poate dacă venea peste vreo 15 secole”, a spus jurnalistul. El a mai afirmat că omul, în setea lui de a se dezvolta, de a-și atinge potențialul maxim, și-a distrus planeta.

„Nu vom putea să stăm la adăpostul acestei idei - vine vaccinul și scăpăm. Trebuie să găsim alte soluții. Asta nu e una. Aia cu Marte, aia cu Luna... Soluția cu vaccinul nu există pentru planetă în fața acestei boli. Nu suntem pregătiți. Poate dacă venea peste vreo 15 secole să ne fi descurcat. Nu avem capacitatea să creăm un vaccin împotriva unei asemenea boli care a venit și ne-a luat... Încă o dată spun, eu sunt fericit, sunt mulțumit. Pe mine m-a luat exact când nu mai aveam nimic de demonstrat. Ceaușescu mi-a luat 20 de ani din viață, COVID-ul nu mi-a luat nimic. COVID-ul vine să mă salveze. Într-adevăr, mă uit cu tristețe înapoi, trebuie să recunosc, la cei pe care i-a prins în fragedă pruncie și care poate o mai duceau 20 de ani, mai mult nu, că planeta se destramă, se distruge.

Antarctica cică e singurul continent unde n-a intrat COVID, acolo erau puțini turisti. Dar dacă se desprind doi ghețari din ăia, s-a terminat! A crescut nivelul mărilor și oceanelor și suntem sub apă toți. Nu e niciun miracol, sunt chestii naturale. Poți să te rogi la cine vrei tu, să pupi câte moaște vrei, dar de asta nu scapi.

Evident că ne ducem spre distrugerea asta, dar nu e o catastrofă pentru că marii specialiști spuneau de la începutul secolului XX că omenirea mai are un secol și jumătate. Cam atât i se mai dădea, asta pentru că omul nu e animal și progresul e în sângele lui, e în vene, în creierul lui. Omul nu putea bate pasul pe loc, s-a tot dezvoltat și a ajuns aproape de maximum potențialului lui și evident că și-a distrus planeta”, a afirmat Radu Banciu.

