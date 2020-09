Radu Banciu: Patriarhul Ucrainei anunțase că numai homosexualii se pot îmbolnăvi de COVID. N-a terminat bine de spus și a luat și el

Radu Banciu a vorbit, în ediția de miercuri seară a emisiunii Lumea lui Banciu, de noul caz de ciumă care a apărut în Asia în plină pandemie de coronavirus. Potrivit prezentatorului, această combinație de maladii ar putea să șteargă omenirea de pe fața pământului.

"O marmotă mâncată în ultima perioadă în nordul Chinei și în câteva provincii din Mongolia ar fi readus această ciumă bubonică care s-ar fi răspândit cu relativă ușurință în regiune, a ajuns chiar și în Siberia și în munții Altai. Se pare că în momentul de față, între pangolinul nostru preferat și acestă marmotă mâncată mișelește pe drumuri pustii, neasfalatate, ar putea să ne trimită definitiv în întunericul veacurilor, dacă, Doamne Ferește, această boală va prinde și ea un pic contur. Acum ne dăm seama foarte bine că nu mai suntem la adăpost în fața nimănui. Am râs de pangolin, de toate animalele alea pe care le mâncau chinezii prin piețe, ei bine, atenție mare la marmote, care sunt mâncate regulat în aceea zonă a lumii, China, Monglia, Siberia și care pot să aducă o boală dintr-asta fulgerătoare. Covid-ul este prietenul nostru, nu vrem să-l supărăm. N-aș vrea să insinuez că ciuma asta ar fi și mai devastatoare, nu, noi suntem oamenii Covid-ului, l-am apreciat de la început, am fost alături de el în pandemic și poate de asta am și dus-o până acum", a spus jurnalistul.

