Radu Banciu: Politicienii insistă cu scrutinul pentru că ei, escrocii națiunii, trebuie votați. Alegerile astea sunt numai pentru proști (VIDEO)

Radu Banciu a remarcat, în ediția de miercuri a emisiunii Lumea lui Banciu, că politicienii nu mai vorbesc decât foarte puțin despre epidemia de coronavirus și chiar mai puțin despre pericolul mai mare care ne pândești: criza COVID-19 suprapusă cu gripa sezonieră. Asta pentru că, acum, politicienii au altă grijă: alegerile locale și parlamentare. Banciu susține că, de 30 de ani, România a fost condusă numai de hoți și de escroci, dovadă că de atâta vreme nu s-a făcut nicio lucrare importantă în toată țara. În opinia sa, un cetățean responsabil e cel care nu merge la vot, căci politicienii noștri nu merită o ștampilă, ci doar huiduiți.

„Dacă nu vota nimeni 30 de ani sau votau oamenii inteligenți, atunci escrocii și-ar fi zis: ”bă, fac avere și apoi intru la pușcărie și mor acolo ca prostul? Hai să mă duc în alt domeniu”. Dar văzându-vă pe voi atât de proști, îmbrăcați cu hainele ala de duminică și ducându-vă cu atâta voioșie la vot, au zis: ”ăsta e raiul nostru!”.

N-ai ce să votezi, trezește-te române! Dacă votul ăsta era pentru tine, nu se mai efectua demult! Nu vedeți pe șeful statului că e înnebunit? ”Nu se poate amâna, haideți la vot cu toții! Pentru ce am furat atâta, ca să n-avem legitimitate? Trebuie să ne votați!”.

În rest nu mai vorbește nimeni. Am avut 1.700 de cazuri, a ajuns primul copil la Terapie Intensivă, sunt 50 de morți pe zi, ne așteaptă nenorocirea asta cu iarna, cu gripa, cu ce se va cumula, va fi prăpăd la Terapie Intensivă... Pe ei nu-i mai interesează... Ei numai cu jumătate de gură mai vorbesc despre asta, că vin alegerile și trebuie să le urcăm noi sacii în căruță. Nu e așa, băi, fraierilor! Sunt numai impostori acolo, numai nenorociți. Ăștia sunt și noi le mai dăm un mandat. Când o să învăm că nu e nimic de căutat acolo, să te ferești de alegerile astea ca de ciumă, abia apoi vei deveni cetățean responsabil.

În marile orașe nu s-a făcut nimic. Dovadă că, de 30 de ani, nu a început nicio mare construcție în nicio localitate. Când e vorba de metrou, vi s-a spus că nu se poate. Așa v-au spus ei...Dar se poate oriunde, bă, proștilor!”, a afirmat Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Doliu în teatrul românesc: A murit marele ACTOR îndrăgit de mulți români