Radu Banciu: PSD se va desființa la sfârșitul lui 2020 (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, că prin prestația la aceste alegeri locale PSD a mai făcut un pas spre dispariția sa, care se va produce până la sfârșitul anului. Jurnalistul a mai spus că din partea USR-PLUS nu sunt persective, iar PNL-iștii sunt niște mitocani fără soluții.

„Eu nu m-am mai dus să-l votez acum (pe Nicușor Dan), că nu mai aveam de ce. Erau destui care se duceau și iată că votul meu, ăla care lipsește de opt ani, n-a contat nici de data asta. S-au dus și l-au votat unii destul. Eu sper să-i fi ajuns lui Nicușor votul ăla al meu din 2012 și să se fi spălat pe cap cu el, deoarece e bun și azi la ceva.

În rest, rezultatele la București sunt așteptate. Era clar că va urma această recatombă a PSD, care e înderivă. Va pierde și parlamentarele. Așa cum spuneam la sfârșitul anului trecut, că am senzația că sunt singurul care a spus-o, ei bine, am avut dreptate: PSD se va desființa la sfârșitul lui 2020. Iată că suntem foarte aproape de acest verdict, unul implacabil întrucât, după înfrângerea de la europarlamentare, toți escrocii care vor mai rămâne în partidul ăsta vor pleca la altele, pentru că nu va mai fi nimic de pârjolit acolo.

Dar vreau să le transmit tolomacilor din PSD, alegătorilor lor în primul rând și doamnei Firea faptul că nu e o înfrângere. Au stat mai mult la conducerea României decât a stat Nicolae Ceaușescu. Să nu uităm! Deci de 30 de ani nu auzim decât povestea asta cu pensii, cu salarii, cu pufuleți și cu pufarin, dar construcții ioc!

Ei bine, iată că s-a încheiat istoria acestui partid, e pe cale să se încheie”, a afirmat jurnalistul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!