Radu Banciu: Qantas vrea să facă un zbor de 12 ore peste Antarctica. Acolo o să vezi și cum se desprinde banchiza antarctică și se duce dracului planeta. Dacă ai un pic de noroc, sigur... (VIDEO)

Compania aeriană australiană Qantas a reușit să vândă în doar zece minute toate biletele pentru un „zbor către nicăieri”. Asta deși un bilet a ajuns să coste chiar și 2.754 de dolari. Qantas plănuiește ca, din noiembrie, să realizeze și un zbor de 12 ore deasupra Antarcticii. Una dintre cele mai mari din lume, Qantas a fost puternic afectată de criza generată de epidemia de coronavirus, la fel ca restul companiilor aeriene. 6.000 de posturi a restructurat. Informațiile au fost comentate și de Radu Banciu, în ediția de joi a emisiunii Lumea lui Banciu.

„Compania aeriană Qantas - vestită, una dintre cele mai mari din lume - a reușit să vândă în 10 minute - să vedeți, totuși, ce foame de călătorii au oamenii - locuri pentru un avion Boeing 787 Dreamliner, adică un avion uluitor, undeva spre 500 de locuri are.

Zborul se intitula ”un zbor către nicăieri”. În sfârșit, o destinație necunoscută. În 10 minute, au reușit să vândă tot avionul, biletele având prețuri între 572 și 2.754 de dolari americani. Deci sume babane, tată!

Au vândut în 10 minute tot avionul, probabil cel mai rapid din istoria Qantas. Știți ce însemna? Te duceai de la Sydney și zburai șapte - opt ore pe deasupra Australiei, să vezi diferite obiective. Uite că se poate face tursim și așa. În vremurile astea, poate că nu e lipsit de interes să vezi din avion. Am văzut și eu destul de multe, dacă ar fi să mă iau numai din avion.

Aici ce vedeai? Deci mai întâi survolai Sydneyul, apoi Muntele de granit roșu Uluru, apoi Insulele Whitsunday, marea barieră de corali, evident, tot mergeai peste bariera asta și, din când în când, mai vedeai câte un peștișor și ziceai: ”uite-l acolo, uite-l cum se vede!!”. Marea aia e limpede acolo, se văd peștișorii și din avion. Apoi te întorceai la Sydney”, a afirmat jurnalistul.

