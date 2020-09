Radu Banciu: Românul merge la mare exact cum se duce la vot. Degeaba. Se duce așa, ca prostul (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de joi a emisiunii Lumea lui Banciu, că românii se duc în vacanțe pe litoralul românesc exact cum se duc la vot: degeaba. În opinia sa, luxul adevărat ar fi ca noi să nu mergem niciodată pe litoralul nostru, dar, cum suntem săraci, tot ajungem și pe acolo. Reacția vine după ce guvernanți liberali au anunțat un proiect de extindere a plajelor, Banciu văzând asta ca pe o acțiune tipic electorală: dau acum nisipul că e campanie, după care iau nisipul înapoi.

„Fraților, n-aș insista foarte mult pe Ludovic Orban. M-am răzgândit. Voia să se ducă pe la mare și să lățească un pic plajele. Asta e acum prioritatea. Dacă alții sunt cu viața de pe urmă, noi suntem cu viața de zi cu zi. 30 de ani nu ne-a interesat subiectul.

Cică împreună cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - nu știu ce caută pădurile la litoral - s-a dus să implementeze un program de nisipare. Interesant... E campanie electorală, după care iau nisipul înapoi. Finanțări din fonduri europene...

Până acum nu s-a făcut niciodată nimic. Foarte interesant... Probabil pe ideea ”Lasă, bă, că românul oricum se duce la mare”. Într-adevăr, românul mergea la mare exact cum se duce și la vot. Degeaba. Se ducea așa, ca prostul, nici nu se gândea prea bine.

Asta este vorba pe care o auzim în societate peste tot: ”mă duc și eu două zile la mare”. Cum dracu să te duci la mare, mă? Deci marele lux pe care un părinte sau un bunic sau un străbunic și-l poate permite astăzi e să nu-și ducă niciodată copiii pe litoralul românesc. Deci dacă s-ar putea să nu-i ducă niciodată în viața lor. Ăsta ar fi luxul! Dar, bineînțeles, e sărăcie, românul nu-și permite acest lucru și atunci, invariabil, odraslele ajung și pe litoral”, a afirmat Radu Banciu.

