Radu Banciu: S-a deschis sezonul mirositului de oase. Cei care s-au dus la moaște nu au respectat regulile. Apropo, morții de COVID votează? (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că s-a deschis „sezonul mirositului de oase sau, mă rog, pupatului de moaște”. Săptămâna aceasta, la Catedrala Metropolitană din Timișoara, a avut loc procesiunea cu moaştele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș. Credincioșii s-au îmbulzit, încălcând regulile menite să prevină răspândirea infecției cu coronavirus. Banciu a ținut să sublinieze faptul că polițiștii nu au avut nicio reacție în fața încălcării normelor. Și, cum alegerile locale vor avea loc în curând, pe 27 septembrie, jurnalistul s-a întrebat dacă persoanele bolnave de COVID-19 care au murit și care vor muri până atunci vor vota. „Ăștia erau oameni care se duceau la vot, vă garantez!”, a insistat Radu Banciu.

Banciu a remarcat faptul că enoriașii care au venit la Catedrala din Timişoara, la procesiunea cu moaştele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, nu au respectat regulile menite să prevină răspândirea coronavirusului, dar polițiștii nu au avut nicio reacție. Asta deși suntem într-un moment mai dificil din punct de vedere al evoluției epidemiei decât eram în timpul stării de urgență, când s-au dat amenzi multe și foarte mari. Una dintre explicațiile invocate de jurnalist este că moaștele sunt „stat în stat”.

„A fost înghesuială la Catedrala Metropolitană din Timișoara, că s-a deschis sezonul mirositului de oase sau, mă rog, pupatului de moaște, cum se spune la noi aristocratic. Deocamdată Timișoara, Iașul peste o lună, la Sfânta Parascheva. Asta e deschiderea, cu Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, care e considerat ocrotitorul Banatului, dar și al pompierilor. Avem nevoie de pompieri în țara asta, că dacă nici pompieri n-ar fi... Medici oricum nu mai sunt, spitale oricum nu sunt, măcar pompieri să fie, dar ați văzut că și ăștia vin cu întârziere.

Deși s-a uitat, evident, de măsurile de protecție. Poliția nu a putut să facă nimic, că era vorba de moaște. Vă reaminesc că astea sunt stat în stat. Ăștia s-au dus, au mirosit acolo niște ciolane, niște oase și n-au respectat niciun fel de reguli. Foarte puțini au fost ăștia care au stat retrași, cu măștile pe figură, masca fiind considerată marele inamic al democrației la noi. Doar câteva persoane au stat responsabil, dar nu s-au făcut deocamdată nici procese verbale, nici măcar mustrări.

Nu se mai întâmplă cum era în martie și aprilie. Atunci le dădeau polițiștii 100.000 de euro la toți ăia de acolo. Azi nu se mai dă. Azi, când pericolul e real. Azi (marți - n.r.) am avut 51 de morți în România, înțeleg record egalat într-o singură zi. O să depășim noi recordul ăsta, nu e nicio problemă.

Diferența față de 2019 a fost că, de data asta, toată această procesiune a trebuit să se desfășoare strict în jurul Catedralei Mitropolitane, adică nu s-au mai extins în tot orașul”, a afirmat Banciu.

Femeia s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.