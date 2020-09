Radu Banciu: Școala nu e importantă în această țară condusă de nababi. Foarte mulți părinți își duc copiii ca să-i parcheze undeva (VIDEO)

Radu Banciu a afirmat, în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, că școala nu este importantă într-o țară ca România, condusă de nababi și despoți. Jurnalistul a mai susținut că, în țara noastră, școala există ca să ai un lucru de care să te ocupi și ca părinții să aibă unde să-și „parcheze” copiii. În opinia sa, mai interesantă decât perioada începutului de an școlar e sfârșitul de an, când coronavirusul o să se suprapună cu gripa sezonieră.

„A început școala în România. Altădată, sigur, era un eveniment. Și în emisiunea asta a fost un eveniment acum vreo 10 ani, când încă mai exista speranță, când încă mai conta câte ceva. Acum e doar așa, la fapt divers, de asta nici n-o să insistăm prea mult. Noi suntem mai degrabă cu gândul la alegerile locale, la cele parlamentare, la ce o să se întâmple la acest sfârșit de an, care e și mai excitant decât începutul școlii, pentru că gripa și cu coronavirusul pot crea un cocktail.

Avem și mesajul președintelui României, telegrafic așa, cum era pe vremuri în sport, când Steaua câștiga Cupa Campionilor. Câteva rânduri în care șeful statului, fost cadru didactic, le urează copiilor un an bun. Nu spune nimic de Moș Nicolaie, s-ar putea ca acesta să nici nu mai vină. Nu spune nimic nici de Moș Crăciun, nici de vacanța de iarnă, dar le transmite copiilor - și e un mesaj frumos, mi-a plăcut termenul - că ar putea să devină niște supereroi. Da, dacă au imaginație și dacă mai contează pentru ei să evadezi pe tabletele și pe telefoanele mobile. În principiu, ar trebui să conteze, pentru că, știți cum e, copiii nu știu încă, dar o să le spunem noi: mai importantă e clipa decât trecerea timpului. Dacă știi să te bucuri de clipă și s-o trăiești deplin, e interesant.

Altfel, niște supereroi pentru că poartă mască și pentru că vor avea posibilitatea să deseneze pe măștile astea cam ce și-ar dori.

Altfel, școala nu este importantă. Toată lumea știe că în această țară condusă de niște despoți, niște viziri, niște nababi, școala nu e importantă. Școala e ca să-ți ocupi timpul și foarte mulți părinți își duc copiii ca să-i parcheze undeva, pentru că, după șase luni în care aceștia au stat tot timpul între picioarele părinților, pe sub masă, pe canapea, deasupra televizorului, pe galerie, pe fierul de călcat, pe mașina de spălat, peste tot în casă, când dădeai cu mopul, când făceai cartofi prăjiți, când deschideai cuptorul, când te duceai să-ți pui chiloții la uscat... De șase luni de zile copiii ăștia erau numai în preajma părinților. Ei bine, vă dați seama ce ușurare începând de mâine... Sigur, nu pentru toate categoriile de părinți, nu pentru toate categoriile de bunici, nici măcar nu mai suntem toți de la începutul pandemiei”, a afirmat Radu Banciu.

