Radu Banciu: Sigur că PSD și-ar dori comasarea alegerilor, că n-ar pierde decât o dată la fundul gol (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că ideea avansată de președintele PSD, Marcel Ciolacu, privind comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare este o prostie. Totuși, este explicabil de ce liderul social-democraților a venit cu această variantă: PSD stă prost în sondaje și, decât să piardă de două ori, mai bine pierde doar o dată.

„Deci comasarea alegerilor era doar o idee a lui Marcel Ciolacu, evident o prostie. Nu-l interesează pe Ciolacu cum ne descurcăm noi cu sănătatea, pe el îl interesa ce face el. Sigur că pentru PSD, care nu se află în sondaje prea bine plasat, undeva la 7 puncte de PNL, așa ca perspectivă, că nu ne folosește la nimic sondajul. Zic așa, ca idee: un sondaj Avangarde și unul CURS, amândouă dau o diferență de 7 procente între PNL și PSD.

Toate celelalte partide sunt vai de mama lor, nu contează.

Sigur că PSD și-ar dori un singur set de alegeri, că n-ar pierde decât o dată la fundul gol. Decât două înfrângeri, mai bine una. Omul gândește pentru el. Sigur, ce-ați vrea? Oricum nu-l duce capul să gândească pentru mai mult. Astea sunt deja lucruri confirmate, nu mai încape discuție.

Cum îl mai trădează câte unul, ne spune exact cine era Marcel Ciolacu, mai puțin Victor Ponta, care l-a tot trădat și care își schimbă discursul”, a afirmat Radu Banciu.

