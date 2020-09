Radu Banciu: Situația politică e de ridicolul de Caragiale absolut autentic. Și noi ne pregătim să-i votăm pe idioții ăștia. E inacceptabil (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de miercuri a emisiunii Lumea lui Banciu, că PNL nu a fost pregătit pentru guvernare, nu a avut proiecte și doar a urmărit să obțină alegerile anticipate. De partea cealaltă, PSD-iștii au râs de liberali și de haosul din țară, dar nu au fost în stare nici măcar să se adune toți la votul moțiunii de cenzură. În acest context, și după 30 de ani de batjocură la adresa alegătorului, jurnalistul nu-și poate închipui cum de românii tot se mai duc disciplinați la vot.

„Nu vă bazați pe nimeni, în țara asta nu poți să te încrezi în nimeni. Nu există doctrină politică. Când ies din studio, (politicienii) se împacă la protocol, n-are importanță din ce partide sunt. Pe ei nu-i interesează. E ca la liga lui Mitică: toți erau, de fapt, împreună să fure țara. N-a făcut niciunul nimic. Uitați-vă la ăștia... A zis-o bine Kelemen Hunor, numai că nu trebuia s-o spună el: ăștia nici nu au vrut să vină la guvernare, ei au vrut alegeri anticipate liberalii. Nu au avut niciun proiect, nicio viziune. Așa e.

Exact ca USR-ul care a spus: ”noi ne-am băga, dar nu avem niciun proiect. Nu eram pregătiți, noi doar să dăm cu gura”. Ăștia erau liberalii.

Așa e, domnul Kelemen, numai că dumneavoastră reprezentați un partid care de 30 de ani nu știe dacă e de stânga sau de dreapta, nu știe pe ce drum s-o apuce. Dacă în noaptea asta e urgență națională, voi nu știți de partea cui sunteți. Vi se pare normal?

În ultimii 30 de ani, UDMR mai mult a fost aliatul PSD decât al PNL. Nu că ar fi trebuit să fie al PNL, dar ca idee. Dar dacă mâine e ceva important, sunt cu liberalii. Cum să vii acum să ne dai lecții?

Liberalii nu erau pregătiți pentru putere, dar asta trebuia să le-o spuneți mai demult lor, nu să ne-o spuneți nouă acum. Dumneavoastră, până în ultima clipă, n-ați știut ce să faceți nici la moțiune: dacă să trântiți Guvernul liberal sau să-i aduceți pe proștii cu care oricum veți face multiple alianțe de aici înainte”, a afirmat jurnalistul.

