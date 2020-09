Radu Banciu: Suntem o națiune de doi bani, care nu va ieși niciodată din sărăcie. Pe lângă faptul că suntem hoți, avem și cei mai proști ingineri (VIDEO)

Radu Banciu nu s-a arătat deloc impresionat de inaugurarea magistralei de metrou Drumul Taberei - Eroilor. În ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, jurnalistul a ținut să amintească faptul că magistrala ar fi trebui să ajungă până în Pantelimon, deci sunt mai multe stații care nici acum nu au fost construite. În opinia sa, nu vom apuca să vedem această lucrare de infrastructură gata în următorii ani, două dintre explicații fiind că politicienii sunt prea ocupați să fure, iar inginerii sunt niște incompetenți. În timpul în care românii vor termina lucrările la magistrala de metrou M5, americanii ar putea construi de la zero New York-ul. Banciu a mai ținut să amintească și de chinezi, care au construit un spital în șase zile.

Banciu este convins că promisiunile politicienilor sunt doar vorbe goale și restul magistralei de metrou, până la Pantelimon, nu o vom vedea prea curând. Jurnalistul a mai afirmat că, în timpul în care românii se vor chinui să construiască stațiile rămase în proiect, americanii vor putea chiar să reconstruiască de la zero New Yorkul.

„Văzând această magistrală terminată, președintele a zis: ”domnule, avem bani să continuăm de aici și personal mă voi implica în acest transport public să fie, că lumea îl cere și o să fie”. Și premierul Orban a zis că Guvernul o să fie mult mai atent și nu o să mai facă greșelile trecutului. Ia să vedem ce-o să faceți, bă!

Pe lângă asta, domnul ministru al Transporturilor, Bode, s-a lăudat că vor mai fi șase stații, așa cum inițial se prevedea. Erau chiar mai multe, vreo zece până în Pantelimon. Așa trebuia să fie, o magistrală imensă e asta Drumul Taberei - Eroilor - Universitate - Iancului - Pantelimon. Până la urmă, nu va mai ajunge în Pantelimon niciodată, că noi suntem români și nu merităm să avem așa ceva. Dar s-a lăudat Lucian Bode, că nu-l costa nimic în momentele astea. Oricum el va fi oale și ulcele când va ajunge acest metrou în Piața Iancului.

Deci, după considerentele cele mai bazice, șase stații au mai promis. Asta înseamnă minimum 12 ani, timp în care New Yorkul se reconstruiește de la zero. Americanii au construit acum al doilea cel mai mare zgârie-nori din New York. În trei ani. Ei bine, în 12 ani dacă s-ar apuca de treabă, ar construi tot orașul încă o dată. Nu mai vorbim de chinezii ăia care au construit spitalul în șase zile”, a afirmat Banciu.

