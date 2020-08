Radu Banciu: Te uiți în istoria infrastructurii din România în ultimii 30 de ani. Sunt numai reclame la ceaiuri (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi că în anul 2027 ar trebui finalizată Autostrada Unirii, cu traseul Ungheni – Iași – Târgu Mureș. Declarația a fost comentată și de Radu Banciu, în ediția de joi a emisiunii Lumea lui Banciu. Jurnalistul a afirmat că e o bătaie de joc ce se întâmplă și a explicat cum au ajuns autoritățile, în viziunea lui, la acest termen.

„2027 e dincolo de galaxia noastră. 2027 e acolo unde nu se mai vede, unde n-a ajuns niciodată omul cu mintea. 2027 e pentru România de azi un fel de 3519. Cam ce telefoane mobile vor exista, ce soft de iOS va fi?

Ministrul Transporturilor putea să spună că „noi facem lucrurile ca lumea, nu ca americanii sau francezii, care toarnă câte o autostradă pe săptămână; pe noi ne interesează lucrul bine făcut, cum foarte bine spunea și președintele țării; deci o s-o terminăm peste 2500 de ani”.

Deci cum să spui despre 2027, când până atunci sunt nenumărate seturi de alegeri? Cum poți să-ți permiți să spui tu asta, când nu s-au născut încă familiile de castori care ne vor opri?

Deci tu ești ministrul Transporturilor, te uiți unde vrei tu, la ce punct cardinal vrei tu. Iei manualul de istorie. Nu există nicio filă.... Cum zicea Țiriac pe vremuri: ”eu am făcut o treabă, mă; o pagină din istoria economică a Germaniei e scrisă de mine”.

Deci te uiți în istoria transpoturilor, construcțiilor, în general a infrastructurii din România în ultimi 30 de ani. Sunt numai pagini goale, cu reclame. Reclame la ceaiuri, reclame la pepeni, la manichiură și la pedichiură. Nu e nimic”, a afirmat Radu Banciu.

