Radu Banciu: USR nu e nici măcar un ciot de partid (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de joi seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, apelurile de mobilizare la vot. „Acest gen de apel e făcut de un reprezentant de Dreapta din societatea civilă, de regulă cunoscut, de regulă un imbecil din ăsta care s-a dus pe un culoar greșit”, a spus jurnalistul, care, în acest context, n-a uitat nici de USR, despre care spune că „nici măcar un ciot de partid nu e”.

