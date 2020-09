Zambia, în doliu după moartea unui pește. Radu Banciu: „Când ne-o fi la fel de rău acum, să ne gândim că sunt unii mai imbecili decât noi undeva pe planetă” (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, situația petrecută în Zambia, unde moartea peștelui Mafishi a fost deplânsă până și de președintele Edgar Lungu. „Să vedeți că ridicolul nu ucide nici el și că sunt țări, fraților, care nu o să prindă niciodată confortul acesta în care schelălăim noi în această perioadă”, a afirmat Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.