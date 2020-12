ANM, avertizare nowcasting: Cod galben de ceață, burniță asociată cu ploaie și polei

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting de cod galben, duminică dimineață, valabile în 5 județe. Fenomenele semnalate sunt ceatță densă, burniță și ploi, care favorizează depunerea de polei.

Până la ora 10:00, în județele Ialomița (Fetești, Stelnica), Călărași (Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Perișoru, Lupșanu,Sărulești, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Tămădău Mare, Vâlcelele, Nicolae Bălcescu), Tulcea și Constanța, ceața densă va determină scăderea vizibilității sub 200 de metri.

În județul Botoşani, până la ora 10:00 se vor semnala fenomene de burniță și ploi, care favorizează depunerea de polei.

