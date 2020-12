ANM: Cod galben de vânt puternic, ceață densă, și depuneri de polei în 15 județe din țară

Meteorologii au emis mai multe avertizări imediate de cod galben, valabile în 15 județe din țară. Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului în rafale puternice, ceață densă, chiciură, burniță și depuneri de polei.

Cod galben în județul Brașov

Până la ora 10:00, se va semnala ceață determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m în Brașov ( Făgăraș, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Părău, Beclean)

Burniță și polei în Botoșani și Iași

Până la ora 9:00 se va semnala local burnițe care favorizează depuneri de polei pe raza județelor Iași și Botoșani.

Cod galben de ceață și chiciură în Harghita

Până la ora 10:00, rămâne sub cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m și izolat depuneri de chiciură, județul Harghita (Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu)



Cod galben de vânt puternic

Până la ora 12:00, vântul va sufla în rafale care pot depăși 55-65 km/h, iar pe crestele montane 90 - 100 km/h, în județele:

Caraş-Severin: zona de munte

Caraş-Severin: Oravița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Berliște, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia

Arad: zona de munte

Bihor: zona de munte

Timiş: zona de munte

Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moravița, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Giera

Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m

Vânt puternic cu rafale ce vor atinge 100 - 120 km/h se va semnala până la ora 11:00 și în județul Gorj (zona de munte de peste cota 1800 m) și Vâlcea (zona de munte de peste cota 1800 m).

Vântul atinge rafale de până la 90 - 110 km/h și în județele:

Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m

Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m

Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m

Ceață densă în Neamț