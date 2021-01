Avertizare ANM. Mai multe județe, sub cod galben de vânt și ceață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt și ceață densă, valabil sâmbătă seară, în mai multe județe din țară.

Prognoza meteo. Cod galben de vânt în 3 județe ale țării

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis cod galben de vânt în trei județe ale țării. Mai exact, până la ora 20.00 în mai multe localități din județele Sibiu și Caraș-Severin este cod galben de vânt și Cod galben de ceață pentru localități din județul Harghita, se arată în informarea transmisă de ANM.

Sunt vizate localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Turnu Roșu, Boița din județul Sibiu, unde se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55-65 km/h.

O altă avertizare de vânt se referă la localitățile Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dalboșeț, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici din județul Caraș-Severin.

Iarna va veni abia după 8 ianuarie

În localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu din județul Harghita se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Toate avertizările sunt în vigoare până la ora 20.00.