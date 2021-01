Avertizare meteorologică imediată: Cod galben de vânt puternic în 13 județe. Alertă de ninsoare abundentă în alte 6 localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi dimineață, mai multe avertizări imediate de cod galben ce vizează 13 județe.

Joi, până la ora 10:00, se vor semnala intensificări locale ale vântului, cu viteze de 55...60 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură, 70...90 km/h, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. Sunt sub alertă județele Botoşani (Albești, Ștefănești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Santa Mare, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc Adășeni, Răușeni), Vrancea (zona de munte), Iaşi și Vaslui.



Până la ora 9:00, sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 70-80 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m, rafalele vor depăşi 90 km/h, spulberând zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii în zonele montane înalte din județele Argeş, Buzău , Prahova și Dâmboviţa, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi.

Până la ora 11:00, în județele Caraş-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1800 m, vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 90-100 km/h, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității.

În plus, avertizarea de cod galben emisă miercuri la ora 10:00, rămâne în vigoare până joi, la ora 10:00, pentru județele Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea. Fenomenele meteorologice vizate în această perioadă constau în ninsori moderat cantitativ, strat nou de zăpadă neuniform și consistent, vânt ce va avea rafale în general de 55 - 65 km/h care viscolește ninsoarea și determină scăderea semnificativă a vizibilității.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și prudență, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.

Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în toate porturile de la Marea Neagra. Între timp, a fost emis cod roșu de avalanșă la altitudini de peste 1.800 de metri, în Munții Făgăraș.

