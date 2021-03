Climatologul Roxana Bojariu explică schimbările bruște ale vremii. Când începe să se încălzească (VIDEO)

Climatologul Roxana Bojariu a vorbit, joi, pe B1 TV despre schimbările bruște ale vremii care au caracterizat luna martie 2021. Acesta a explicat că sunt destul de normale, într-un anotimp de tranziție cum este primăvară și că nu sunt îngrijorătoare. Specialista a anunțat că temperaturile încep să crească de la sfârșitul acestei săptămâni.

"Primăvara este un anotimp de tranziție șI prin natura ei, are un caracter de instabilitate mult mai mare decât iarna sau vara, pentru acum avem de-a face cu o reconfigurare a tipurilor de circulație dinspre iarna spre sezonul cald. Putem avea astfel de fenomene caracteristice atât sezonului rece cât și celui cald și fluctuațiile sunt mult mai prezente decât în anotimpurile de iarnă și de vară.

Amplitudinea acestor treceri de la un regim de vreme la altul este mare și în ultimii ani am văzut ca se întâmplă acest lucru. Vă aduc aminte că, în urmă cu trei sau patru ani, am avut un viscol în Moldova, chiar în a doua jumătate a lunii aprilie și atunci într-adevăr a fost o situația deosebită pentru ca eram multa mai aproape de sezonul cald", a spus climatologul.

"De sâmbătă începe să se încălzească, ne apropiem de regimul termic normal, în sud vom avea probabil temperaturi ușor mai ridicate, mai ales luni și din a doua parte a săptămânii viitoare ne așteptăm la temperaturi mult mai generoase decât pana acum. Nu e ceva neobișnuit faptul ca am avut și episoade mai reci. Primăvara este un anotimp mai capricios, dar vremea bună va veni, chiar dacă vom mai trece pana atunci prin câteva episoade de ploaie. La munte vom mai avea ninsori și vânt care viscolește ninsorile, dar clar ne îndreptăm spre o vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate", a spus Roxan Bojariu.

