Vremea se schimbă din nou. Meteorologii spun că săptămâna viitoare vom avea și iarnă, și primăvară, în doar cateva zile. Cu alte cuvinte, vom alterna ţinutele de primăvară cu gecile groase.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat pentru B1 TV că aceste schimbările bruște ale vremii se produc pe fondul încălzirii globale.

"Am avut o iarnă în care circulațiile au fost determinate de perturbații din zona arctica, legate de ce se întâmplă la altitudini mari, deasupra Polului Nord. E vorba de aceea încălzire stratosferică la înălțimi de 30 de km mai sus, până în 50 de km, care a determinat o perturbație care s-a propagat și am avut circulații pe direcția nord-sud. Pe de o parte, cei care au fost pe ramura cu circulații cu aer care ajungea în zona arctică din spre sud, aer mia cald au avut temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, dar au fost zone învecinate în care aerul arctic, dislocat de acolo ajunge ala altitudini mai joase", a spus specialista.

"Ne mai putem aștepta la episoade de iarnă. Am avut episod de furtună cu zăpadă în a doua jumătate a lunii aprilie acum câțiva ani. Nu putem preciza exact când dar am intrat în acesta nouă eră a încălzirii globale și schimbarea nu se face brusc, ci gradual, se reconfigurează toate relațiile și evident că vom avea surprize climatice. Va trebui să fim pregătiți. Am văzut fenomene și anul trecut și acum câțiva ani de când lucrurile au devenit severe din perspectiva intensificării fenomenele extreme.

În cazul lunii martie va trebui să fim foarte atenți la toate actualizările prognozelor și la prognoze pe termen în general mai scurt pentru că ele dau mai mare precizie locația și chiar intensitatea fenomenelor extreme", a spus Roxana Bojariu.

