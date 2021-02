Climatologul Roxana Bojariu: Un val de aer arctic pătrunde în România în următoarea perioadă. Temperaturi sub limitele normale

Gerul se întoarce în România. Până joi, zonele montane din 16 județe se află sub cod galben de ploi, iar sâmbătă dimineață se va atinge punctul critic: -19 grade Celsius.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat pentru B1 TV că întreaga Europă se confruntă cu modificări bruște de temperatură, care sunt corelate cu fenomenul de încălzire globală, iar episoade scurte de iarnă ar putea apărea chiar și în martie.

Vremea se răcește brusc, cu aproape 15 grade Celsius, începând cu noaptea de joi spre vineri, astfel că, până pe 17 februarie vor fi temperaturi maxime de -4...-2 grade și minime de aproximativ -15 grade.

"Avem un avans de aer polar care vine după ce am avut temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit. Perturbația care a dus la aceste aceste transporturi dinspre nord spre sud este cea care are originea deasupra Polului Nord. Acolo, în loc să avem o circulație în jurul Polului Nord care să țină aerul mai rece și să nu-l lase să coboare. Avem, din păcate, o perturbație care determină ca aerul mai cald să ajungă în Arctica și aerul mai rece să fie împins spre latitudini mai sudice. Nu se întâmplă doar în zona țării noastre. Mare parte din Europa e deja sub influența aerului Polar. America de Nord are o pătrundere de aer foarte importantă, dar și vestul Siberiei.

Întreaga iarnă a fost dominată de astfel de transporturi pe direcția nord-sud, în loc să fie dinspre vest spre est, care ar fi dominat dacă în jurul Polului Nord am fi avut vortexul situat în limitele sale normale. E vorba de o anomalie foarte pronunțată în circulația atmosferică, la nivelul întregii atmosferei nordice și o putem pune în legătură cu încălzirea globală"

Săptămâna 14-20 februarie, marcată de un val de aer înghețat

"Săptămâna viitoare va fi sub influența acestui val de aer arctic, spre sfârșitul săptămânii s-ar putea să mai crească ușor temperaturile, dar vor fi tot sub normalul perioadei, așa că episodul va dura cel puțin săptămâna viitoare", a explicat specialista.

"Nu e exclus, mai ales că extremele devin din ce în ce mai dominante în a da specificitatea tuturor anotimpurilor, nu numai iarna", a explicat climatologul.