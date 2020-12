Cod galben de ceață și polei în mai multe județe: Care sunt zonele vizate de atenționarea emisă de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață, mai multe atenționări nowcasting cod galben de ceață și precipitații care vor duce la depunerea de polei.

Atenționare nowcasting cod galben de ceață și polei în mai multe zone ale țării până sâmbătă la prânz

Astfel, până la ora 12.00, în județul Constanța se va semnala ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

În același timp, meteorologii progonozează precipitații sub formă de burniță sau ploaie, care vor depune polei, până la ora 12.00, în localitățile Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Șipote, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Strunga, Ion Neculce, Bivolari, Andrieșeni, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Fântânele, Costești și Cucuteni din județul Iași.

Până la ora 13.00 zona joasă a județului Bistrița-Năsăud se află sub cod galben de ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.

Ceața va persista până sâmbătă, la ora 14.00, și în județul Botoșani, în zona joasă a județului Suceava și în județul Galați, mai transmit meteorologii.

Cod galben de ploi și ninsori abundente până duminică dimineață

Totodată, de sâmbătă 12 decembrie, de la ora 08:00, până duminică, 13 decembrie, la ora 10:00, este în vigoare o atenționare cod galben de ploi și ninsori abundente care vizează nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei, precum și zone din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m.

Potrivit ANM, în nordul Munteniei și în sud-vestul Moldovei, cu precădere în zona subcarpatică și la altitudini mai mici de 1700 m, vor predomina ploile. Acestea vor fi în general importante cantitativ și se vor acumula peste 20...30 l/mp și izolat 40 l/mp.

În zona Carpaților Meridionali și de Curbură, în general la altitudini de peste 1700 m, va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Temporar, în zona montană înaltă vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de peste 70...80 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea va fi scăzută.