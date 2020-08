Cod portocaliu de vreme rea în 19 județe: În ce zone sunt așteptate furtuni (FOTO, VIDEO)

Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de vreme rea, valabilă pentru 19 județe din nordul, estul și centrul țării. În același timp, alte 14 județe sunt vizate de o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată.

Astfel, luni, 24 august, între orele 12.00 și 23.00, este în vigoare avertizarea cod portocaliu. În acest interval, în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depăși 30...40 l/mp și, pe arii restrânse, 50...70 l/mp, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Totodată, de luni, de la ora 10.00, și până marți, la ora 23.00, județele Maramureș, Botoșani, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Galați, și anumite zone din Suceava, Alba, Hunedoara și Argeș sunt vizate de o avertizare cod galben.

În intervalul menționat, în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, precum și în zonele de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe spații mici grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20...25 l/mp și izolat 40...50 l/mp.

Pe de altă parte, în sudul şi în sud-estul va fi foarte cald.

”Temperaturile foarte ridicate se mențin în continuare pe partea de sud și de sud-est a țării. Aici, disconfortul terminc va fi, în continuare, ridicat. Ne așteptăm ca, în orele amiezei indicele temperatură-umezeală să se apropie și chiar să depășească ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi frecvent valori de peste 30 de grade. În estul Munteniei, în Lunca Dunării și în partea continentală a Dobrogei ne așteptăm chiar și la 35 de grade”, a declarat meteorologul ANM, Oana Păduraru, pentru B1 TV.

De altfel, pentru săptămâna 24 – 31 august, ultima perioada a verii 2020, meteorologii anunță temperaturi caniculare în jumătatea de sud a teritoriului, dar și în regiunile sud-estice. În jumătatea de nord a țării se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, mai ales în prima parte a intervalului.

