CORONAVIRUS | Un primar din Timiş, testat pozitiv, a murit

Tudor Nicolae Marinescu, primarul comunei Voiteg din judeţul Timiş, s-a stins din viață, luni, după ce în urmă cu câteva zile a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Edilul mai suferea şi de o boală incurabilă.

Tudor Nicolae Marinescu, în vârstă de 69 de ani, a fost confirmat cu noul coronavirus în urmă cu câteva zile. Starea de sănătate i s-a deteriorat rapid, având în vedere că mai suferea şi de o boală incurabilă, astfel că a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, la Secţia de terapie Intensivă, scrie News.ro.

Marinescu, care este primar al comunei Voiteg din anul 1996, a câştigat un nou mandat la alegerile din 27 septembrie 2020.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 4.041 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, cu 10.566 de teste efectuate în ultimele 24 de ore.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 154 de cazuri noi (5.381, număr total de cazuri), Arad 134 (5656), Argeș 176 (7.237), Bacău 119 (8520), Bihor 193 (7007), Bistrița-Năsăud 37 (2844), Botoșani 75 (3412), Brașov 163 (9920), Brăila 32 (3470), Buzău 37 (4028), Caraș-Severin 14 (2752), Călărași 38 (1754), Cluj 159 (9836), Constanța 375 (6257), Covasna 0 (2333), Dâmbovița 25 (6747), Dolj 211 (6976), Galați 51 (6483), Giurgiu 32 (1956), Gorj 45 (3042), Harghita 50 (3153), Hunedoara 92 (4405), Ialomița 16 (2156), Iași 126 (11118), Ilfov 132 (6254), Maramureș 74 (4604), Mehedinți 28 (2228), Mureș 69 (5598), Neamț 42 (6340), Olt 44 (3773), Prahova 122 (9887), Satu Mare 73 (1958), Sălaj 23 (3011), Sibiu 152 (5813), Suceava 44 (9527), Teleorman 1 (3221), Timiș 123 (9596), Tulcea 22 (1561), Vaslui 39 (5104), Vâlcea 58 (5190), Vrancea 45 (3584). Cu o incidență înregistrată la 14 zile de 3,91, Capitala are 592 de cazuri noi și 36.888 de îmbolnăviri confirmate per total, în timp ce pentru alte 124 nu a fost precizată nicio zonă a țării.

De la izbucnirea pandemiei, pe teritoriul României au fost confirmate 250.704 îmbolnăviri, iar autoritățile au precizat că 177.361 de pacienți au fost declarați vindecați.

Totodată, la nivel național, au fost înregistrate 7.153 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, dintre care 86 în ultima zi cuprinsă în raportare, în timp ce 916 pacienți cu noul coronavirus sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară.

Între 1 noiembrie, ora 10, și 2 noiembrie, aceeași oră, au fost raportate 86 decese (48 bărbați și 38 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 29 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.ACCIDENT CUMPLIT, în România! A MURIT. Polițiștilor NU le-a venit să creadă când au văzut CINE se afla în mașină