Cum va fi vremea în prima săptămână a lunii martie. Meteorolog: Temperaturile vor fi în jurul celor normale și precipitațiile vor fi deficitare (VIDEO)

Primăvara debutează cu vreme mohorâtă şi ploi slabe. Meda Andrei, meteorolog de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a explicat, într-o intervenție încadrul Știrilor B1 TV, că în prima săptămână a lunii martie vom avea parte de o vreme schimbătoare, cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului.

”O vreme schimbătoare, așa cum este în general, părima lună de primăvară. Începem cu un aspect mai puțin plăcut pentru că sfârșitul de februarie ne-a adus o vreme deosebit de frumoasă și acum ne mai încurcă acești nori și temperaturile care nu mai sunt chiar atât de generoase, însă ele sunt apropiate de ceea ce ar trebui să avem, în mod normal la această dată în multe regiuni din țară. Dacă ne referim la precipitații, astăzi urmează avem predominant ploi în regiunile estice, sud-estice și izolat în restul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari se va mai depune un pic de strat de zăpadă. De asemenea, tot în zona de munte este de remarcat vântul care avea depăși 60-80 km/h, pe creste viscolind sau spulberând zăpada. Asta se va întâmpla cu precădere în prima jumătate a zilei. Temperaturile maxime de astăzi, în general între 4 și 12 grade.

În București, astăzi sunt înnorări temporare, ceea ce înseamnă că ceva mai târziu ar putea să se vadă puțin și soarele, iar de plouat, foarte slab, trecător, nimic care să ne deranjeze în mod deosebit. Temepartura maximă de la București, de 7-8 grade, în măsura în care, în mod normal temperatura normală e de 6-7 grade”, a explicat meteorologul de serviciu.

