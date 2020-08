Anul 2020 poate fi considerat cel mai călduros din istoria măsurătorilor, spune directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, care consideră că această vară a fost una a recordurilor. Mai mult, directorul ANM anunţă că luna septembrie va aduce şi ea temperaturi de vară, în special în anumite zone ale ţării, unde valorile termice vor atinge chiar şi 36 de grade Celsius.

”A fost un an al extremelor meteorologice încă de la debutul lunii ianuarie și până în prezent și o vară a extremelor meteorologice.

Nu excludem ca și în România, anul 2020 să se alăture anilor din seria celor mai călduroși din istoria măsurătorilor meteorologice”, a declarat Elena Mateescu, la Digi 24.

Astfel, directorul ANM a anunțat că vara se va prelugi, în acest an, cel puțin până la mijlocul lunii septembrie.

„Chiar și primele zile din toamna 2020 va aduce în atenția noastră, mai ales pentru zonele din sudul și sud-estul țării valori de 35-36 de grade Celsius.

Vorbim pentru prima săptămâna 31-7 septembrie de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în aproape toată țara, iar a doua săptămână 7-14 septembrie păstrează același semnal, din nou, pentru zona de sud și sud-est”, a mai spus Elena Mateescu.

