Elena Mateescu, director ANM, despre vremea de Crăciun și Revelion / Când cade prima ninsoare în Capitală (VIDEO)

Elena Mateescu, directorul ANM, a precizat, într-o intervenție la B1 TV, că este posibil ca duminică noaptea să cadă primii fulgi de zăpadă în Capitală, însă estimările pentru luna decembrie indică posibilitatea ca aceasta să fie o lună mai călduroasă decât în mod obișnuit.

„Este posibil ca încă de duminică noaptea să cadă primii fulgi de zăpadă în București. Este posibil ca până mâine, ultima zi de toamnă, să vorbim inlusiv în Capitală de un strat de zăpadă, care să se situeze în general între 3-5 cm, izolat posibil și peste 5 cm.

Urmează și un regim de temperaturi deosebit de scăzut pentru perioada din calendar. Minimele, mâine (30 noiembrie, n.r.) se vor situa între -10 până la cel mult 1-2 grade, chiar și maximele vor fi între -9 grade Celsius , până la cel mult 4-5 grade. Miercuri dimineață, vorbim de o dimineață foarte rece, -13...-14 grade în general iar în București -4, -5 grade. De la jumătatea săptămânii, o vreme în încălzire de la o zi la alta, cu maxime de până la 14 grade celsius”, a menționat directorul ANM.

În ceea ce privește prognoza pentru 1 decembrie, „vremea va fi în general rece, undeva spre -10 grade în estul Transilvaniei și în zona de munte, la București -2...-3 grade Celsius. La munte vor predomina ninsorile, deja înregistrăm strat de zăpadă, inclusiv pe Valea Prahovei”, spune Elena Mateescu.

Pentru perioada Crăciunului, se poate observa o tendință de zile mai calde decât în mod obișnuit. La acest moment, luna decembrie dă semnalul unei luni mai călduroase decât în mod obișnuit.

Dealtfel, Elena Mateescu a catalogat anul 2020 drept unul dintre cei mai călduroși ani din istorie.

„Vorbim de un an 2020 ca unul dintre top 5 cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor în țara noastră și poate și la nivel mondial”, a concluzionat directorul ANM.

