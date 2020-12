Elena Mateescu, directorul ANM: Vreme caldă în prima zi de Crăciun, după care temperaturile scad. Valori termice peste medie de Revelion

Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a anunțat, joi, pentru B1 TV prognoza meteo pentru ultimele zile din 2020 și, în special pentru Crăciun și Revelion.

Potrivit prognozei, în prima zi de Crăciun vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în toată țara.

În a doua și a treia zi de Crăciun, vremea se răcește accentuat și vor încep ploile.

"Astăzi și mâine, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, centru și sud, unde maximele se vor încadra între 6 și 15 grade. Deja în partea de sud-vest și chiar și sudul extrem, înregistrăm la ora 14:00 valori de 13-14 grade Celsius. Sigur că pe parcursul acestei nopții ploile vor fi in extindere in special în Maramureș, în Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, iar in zona înaltă discutăm de precipitații mixte, cantități ce se pot situa intre 15 pana la 25 litri/mp și vânt care să aibă la rafală 70-90 de km/h.

Mâine, în ziua de Crăciun mai rămân valori mai ridicate în special în parte de sud și sud-est a țării, în timp ce în restul țării vremea se va răci, va ploua in vest, în centru in Nord.

Dacă în sudul și sud-estul țării vorbim de temperaturi maxime intre 8 și15 grade Celsius, mâine, în Moldova nu vom mai depăși 5...6 grade Celsius, iar minimele la scara întregii țării, între -1 până la 7 grade Celsius.

Discutăm de un episod de două zile de vreme mai rece. Dacă de în ziua de Crăciun vorbeam de un episod de de vremea rece in special in jumătatea de nord, în a doua zi și a treia zi de Crăciun, vremea se va răci în toată țara, cu maxime intre 1 pana la 7 grade, minime -6 pana la 3 grade Celsius. Inclusiv in Capitala temperaturile nu vor mai depăși 5...6 grade pe parcursul zilei, iar cele nocturn 1...2 grade", a declarat directorul ANM.

Minune de Crăciun! Omul străzii și-a găsit familia după 10 ani, după ce a primit un ajutor neașteptat

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Cum va fi vremea în săptămâna de Revelion

După cele două zile de frig vremea se încălzește din nou, iar în noaptea de Revelion sunt asteptate temperaturi destul de ridicate.

În săptămâna 28 decembrie- 4 ianuarie 2021 rămâne pe un fond de vreme caldă, peste mediile climatologice. Joi, 31 decembrie 2020, consemnăm maxime între 6 până la 13 grade Celsius, mai ales în partea de vest, sud și sud-est a țării. În noaptea dintre ani, minime între -2 pana la 8..9 grade Celsius în zona litoralului"