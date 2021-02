METEO | De la 20 de grade ajungem chiar și la -20. Urmează săptămâni cu valori sub normalul perioadei. Specialiști: Schimbările bruște de temperatură devin ceva firesc (VIDEO)

Vremea şi-a schimbat total registrul vineri dimineaţă. După mai multe zile cu temperaturi de primavară, un val de aer arctic a venit peste România. Ninsoarea a ajuns să se aşterne pe străzile din Capitală, dar şi din restul ţării. Meteorologii susțin că săptămâna viitoare va fi, de asemenea, frig și că probabil până pe 8 martie temperaturile vor fi sub nivelul perioadei. Specialiștii mai susțin că ar trebui să ne obișnuim cu schimbările bruște de temperatură, căci vor fi o caracteristică și a acestui an.

Datele Administrației Naționale de Meteorologie arată că valul de aer rece va cuprinde treptat toată țara, astfel că, de la temperaturi și de 20 de grade, cât s-a înregistrat joi în Oltenița, Călărași, Fetești, Cernvodă, vom ajunge la maxime preponderent negative cu valori între -10 grade și - 1 grad Celsius. Deja sunt -2 grade în București și Constanța și -6 grade, de exemplu, în Oltenia.

Până vineri, ora 18.00, e în vigoare un cod portocaliu care vizează Banatul, Carpații Meridionali și de Curbură. Aici se vor semnala intensificări la ale vântului ce pot atinge 100 - 130 de km/h, spulberând zăpada. Codul galben vizează majoritatea regiunilor, căci ploile din această noapte s-au transformat în ninsori și se va depune strat de zăpadă. Vântul în cea mai mare parte a țării va avea intensificări de 55 - 65 km/h, temporar peste 80 km/h.

