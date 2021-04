Narcisa Suciu s-a întors în România pentru a petrece Paștele. Artista locuiește de 10 ani în Finlanda (FOTO)

Narcisa Suciu s-a întors în România, pentru a petrecere Paștele, aceasta fiind așteptată la aeroport de prietena ei bună, Mirela Retegan. Artista, care locuiește de 10 ani în Finlanda, nu a mai putut ajunge în țară de un an, din cauza pandemiei de coronavirus.

„După un an, din nou, acasă”, a scris Mirela Retegan, pe pagina sa de Instagram, alături de imaginile cu Narcisa Suciu.

Foto: Instagram

Vedeta este căsătorită și trăiește alături de soțul și fiica ei, de 10 ani, în Finlanda. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele sociale, iar între ei s-a legat o relație extrem de puternică.

„Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România. Este un bărbat care m-a plăcut şi care m-a asumat cu totul, fără rezerve şi fără nicio condiţie, din clipa în care a început relaţia noastră. Ne-am cunoscut pe un site de socializare, pe internet.

După vreun an şi ceva de relaţie la dis­tanţă şi după mai multe drumuri între cele două ţări, chiar dacă el era dispus să vândă tot ce avea şi să se mute la Bucureşti (aflase că există şi în România tere­nuri de golf – marea lui pasiune!), am luat hotărârea ca, de dragul Dariei, care mi-a zis că ea nu mai vrea să aibă o mamă vedetă, să plecăm împreună în Fin­landa. Şi aşa, din 2010, viaţa mea a luat alt curs: acolo nu sunt vedetă, sunt doar o femeie fericită”, a declarat Narcisa Suciu, în urmă cu ceva timp, pentru Formula AS, transmite Libertatea.