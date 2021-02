Norul de nisip saharian a ajuns și în România. Cât de periculos este pentru sănătate

Norul de praf saharian, care acoperit vestul Europei cu un strat fin de nisip portocaliu, a ajuns în România în noaptea de duminică spre luni. Meteorologii au anunţat că, până marți, circulaţia aerului favorizează avansul particulelor de praf din Sahara dinspre nordul Africii.

Nisipul saharian a acoperit deja mai multe orașe din Franța şi Elveţia. Acolo, cerul care a căpătat nuanțe portocalii din cauza pulberii adusă de curenții de aer din Africa, iar praful s-a depus peste tot. Totuși, concentrațiile vor fi mai mici decât cele observate în alte state, deoarece în țările din vecinătatea României plouă.

"În această perioadă, în țările de la vest și sud-vest de România sunt precipitații, astfel încât concentrația particulelor de praf care urmează să ajungă deasupra ţării noastre va fi redusă. La noi, depunerile de praf vor putea fi observate în zonele și intervalele cu ploaie, cel mai probabil în noaptea aceasta, în regiunile vestice, nord-vestice ?i la munte, iar, la începutul săptămânii viitoare, și în restul țării", a transmis Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Furtunile de praf, un fenomen din ce în ce mai întâlnit



Fenomenul este unul obişnuit, mai ales in lunile de primăvară, când acele formaţiuni, de obicei cicloni care traversează Mediterana şi ajung in regiunile nordice ale sale şi care in trecerea lor transporta acest praf saharian. Nisipul saharian conţine granule de quart şi oxizi de fier.

Ultima oară, un astfel de val de aer cu prah saharian s-a abătut asupra României în luna mai a anul trecut. Și în aprilie 2019, dar și în 2018, în aceeşi lună, românii şi-au găsit maşinile acoperite cu un strat de praf gălbui venit din Sahara. În combinaţie cu ploile, acesta a acoperit oraşele cu noroi roşiatic.

Ce efecte are praful saharian asupra sănătății

Medicii spun că vor avea de suferit doar cei cu probleme respiratorii grave și numai în cazul unor concentrații extrem de mari. Totuși, se recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt urgente, ca și limitarea timpului de deschidere a ferestrelor.

„Acest nisip odată inhalat şi pătruns în căile respiratorii poate provoca afecţiuni respiratorii sau poate agrava afecţiunile respiratorii preexistente. De asemenea pot apărea alergii mai ales crize ale astmului bronşic. De aceea este bine ca persoanele care se cunosc cu afecţiuni respiratorii, fie că vorbim de bronşite sau astm bronşic, să îşi ia măsuri de precauţie, să se protejeze cu o mască pentru a evita inhalarea particulelor de nisip “, a precizat dr. Valentin Boldea, pentru adevărul.ro.